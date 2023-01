Ascoli, 26 gennaio 2023 – I continui disagi in autostrada sono stati al centro di un incontro in Prefettura. Mercoledì mattina, presieduto dal Prefetto di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, si è tenuto un vertice per analizzare e condividere le problematiche che interessano la sicurezza

degli utenti del tratto autostradale della A14 Adriatica ricadente nel Piceno e caratterizzato

dalla presenza di diversi cantieri.

Hanno partecipato alla riunione i sindaci di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra

Marittima, i vertici provinciali delle Forze dell’ordine, il Dirigente della Polizia Stradale, i

rappresentanti di Autostrade per l’Italia.

"In apertura di incontro – si legge in una nota della Prefettura –, il Prefetto ha posto l’attenzione sulla necessità di individuare congiuntamente delle iniziative volte a ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità, tenuto conto che i lavori indispensabili per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’infrastruttura – secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, continueranno per tutto il 2023. Tra le proposte emerse al tavolo e che saranno oggetto di adeguato approfondimento tecnico-operativo, la possibilità di vietare il sorpasso dei mezzi pesanti nei tratti di strada tra i cantieri (e non solo lungo i cantieri stessi come avviene attualmente), il potenziamento dei mezzi di Autostrade a presidio dei punti critici, l’installazione di cartellonistica supplementare e di segnali luminosi, l’implementazione di sistemi di rilevamento della velocità al fine di disincentivarne l’eccesso, l’incremento delle campagne informative per un corretto e responsabile comportamento alla guida”.

I sindaci presenti hanno espresso le proprie preoccupazioni in ordine alle ripercussioni e ai disagi che i frequenti incidenti e le conseguenti code in autostrada generano sui tratti urbani di rispettiva

competenza. In proposito, il tavolo ha concordato sull’opportunità di attivare un contatto diretto e

costante tra Autostrade e i Comuni interessati per una gestione efficace delle situazioni complesse e per condividere per tempo la comunicazione di sospensione temporanea dei lavori in determinati periodi dell’anno. Inoltre, Autostrade si è resa disponibile a riconoscere ristori o opere compensative a favore dei Comuni coinvolti a fronte del disagio arrecato alla viabilità urbana.

"Il Prefetto – la conclusione -, nell’esprimere la propria soddisfazione rispetto agli impegni assunti nel corso dell’incontro, ha sottolineato l’importanza che ogni attore coinvolto nella tematica, ognuno per la parte di competenza e in stretta sinergia tra loro, svolga un ruolo propositivo e responsabile al fine di ridurre al minimo i disagi dovuti all’incidenza dei lavori sul traffico della zona”.