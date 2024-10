Lavori sull’A14: tratto chiuso al traffico

Per consentire i lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Castello di Grottammare e lavori di manutenzione impianti delle gallerie Pedaso e Vinci di Cupra Marittima, dalle ore 22:00 di giovedì prossimo alle ore 6:00 di venerdì, sarà chiuso il tratto compreso tra di Autostrada A 14 Pedaso-Grottammare, in entrambe le direzioni. Di conseguenza che è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, deve proseguire lungo la statale Adriatica per poi rientrare al casello di Grottammare, per chi è diretto verso nord, dopo l’uscita obbligatoria al casello di Grottammare, deve proseguire sull’Adriatica e rientrare al casello di Pedaso. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio ’Piceno ovest’ e ’Piceno est’. Nella stessa notte, ma con orario 20-6, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio.

Continuano, quindi, i disagi per gli autotrasportatori che durante la notte dovranno attraversare i centri abitati di Grottammare e Cupra Marittima, ma soprattutto per i residenti delle località costiere che ora si vedranno invasi da tir e camion.

ma.ie.