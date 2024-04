L’ex Breda esulta:: "Nessuno credeva in questi tre punti"

La Ternana, al contrario dell’Ascoli, è riuscita a trovare la scossa giusta al momento giusto. Il successo esterno in casa della Cremonese (1-2) ha permesso agli umbri di staccare il Picchio di 3 punti e tirarsi momentaneamente fuori dalla zona rossa. Ancora una volta il tecnico Breda, l’anno scorso alla guida dei bianconeri e non riconfermato dal club di corso Vittorio, si conferma così un esperto di salvezze. "Abbiamo preparato la gara anche in maniera diversa rispetto a Genova – ha commentato il tecnico dopo il successo dello Zini -. Al Ferraris eravamo andati sempre alti. Con la Cremonese sarebbe stato più rischioso. Nel corso della partita abbiamo cambiato qualcosa. Non c’erano più quegli spazi che avevamo chiuso e siamo riusciti a usare bene le ripartenze. Nessuno credeva in questi tre punti, ce li meritiamo tutti. Favilli finora non aveva segnato, ma disputando grandi partite come Pisa e Reggio Emilia. Gli è sempre mancato il gol. In settimana si è allenato con continuità".