Linea Bianca sul Piceno

Puntata da non perdere quella di ‘Linea Bianca’ in programma oggi alle ore 14 su Raiuno. Il viaggio come sempre guidato dallo straordinario conduttore Massimiliano Ossini, affiancato da Giulia Capocchi e Lino Zani, ancora una volta promuoverà il territorio Piceno troppo poco conosciuto dal grande pubblico. Una puntata tutta da vedere con un gran finale nel Chiostro di San Francesco con le bontà gastronomiche affidate alla cucina della signora Anna Maria Orsini e di Giggi Argira del ‘Ruspante’ che presenteranno i favolosi ‘Ravioli di gallina incaciati’. Con loro anche David Vitelli di ‘Mister Ok’ che illustrerà il suo rinomato fritto misto all’ascolana, lo Chef Daniele Zunica del ristorante ‘Zunica 1880’ di Civitella del Tronto che proporrà le sue straordinarie ‘Ceppe civitellesi’, il cuoco della ‘Vecchia Ruota’ di Grisciano che proporrà la sua buonissima ‘gricia’ e infine ecco gli inimitabili ‘Pizzutelli con barbocchia e roveja’ (Gnocchi con guanciale e piselli selvatici) dell’Osteria ‘Lu Soccio’ di Castelluccio di Norcia, preparati dalla titolare Maria Luisa Trabalza e dalla figlia Benedetta Testa. La puntata di ‘Linea Bianca’ partirà dalla cima del monte Redentore con Stefano Trinchi, medico di montagna. Si proseguirà nella Piana Grande di Castelluccio, e poi ecco le escursioni ad Acquasanta Terme nelle Gole del Garrafo e, con i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, si parteciperà ad una simulazione per il recupero di un infortunato. Poi sorgente termale Lu Vurghe, Spelonga e il finale ad Ascoli con la Banda Musicale della Polizia di Stato.

Valerio Rosa