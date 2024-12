Lite degenera, ambulanza e carabinieri davanti all’ufficio postale

Lite tra due persone davanti all’ufficio postale di Castel di Lama: intervengono carabinieri e ambulanza. Non si conoscono i motivi che hanno spinto due persone di una certa età, un uomo e una donna, mercoledì mattina, davanti all’ufficio postale di Sambuco, a un diverbio, che è sfociato con l’intervento dei carabinieri e successivamente anche dell’ambulanza, richiesta dalla donna. Gli animi si sarebbero riscaldati al punto di passare dalle parole ai fatti. In base a quanto è stato possibile ricostruire sembra che i due da un primo scambio di battute siano arrivati ad una lite piuttosto accesa, tanto da richiedere l’intervento dei militari e dei sanitari. Sarà compito adesso dei carabinieri della locale stazione di Castel di Lama, intervenuti sul posto, ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio avvenuto. Sembrerebbe che ad avere la peggio sia stata la signora che è stata trasportata all’ospedale Mazzoni in codice verde.

m.g.l.