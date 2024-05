L’utile cresce, la Sigma premia 548 dipendenti

Uno stipendio in più. E’ quanto garantito dalla Sigma ai suoi dipendenti. L’assemblea dell’azienda di Comunanza, guidata dal presidente Alvaro Cesaroni, tra l’altro sindaco del paese piceno, ha infatti approvato nei giorni scorsi il bilancio 2023. E, in base a uno specifico accordo stretto con i propri lavoratori, ha riconosciuto loro un premio pari al 7 per cento dell’utile netto. Si tratta di una somma complessiva di 745mila euro, che dunque verrà equamente suddivisa tra i 548 dipendenti dell’azienda. Circa 1.400 euro ciascuno: di fatto, una mensilità in più. Una buona notizia, quindi, per i lavoratori della Sigma, in un periodo nel quale tante famiglie stanno vivendo parecchie difficoltà anche in tutta la provincia Picena. A fronte di numerosi stabilimenti che chiudono, ce ne sono anche altri che invece premiano i propri dipendenti.

Matteo Porfiri