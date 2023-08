Maialata in piazza, si parte

A Montefiore dell’Aso scatta oggi la 26ª edizione della maialata in piazza, che si propone come manifestazione di punta dell’estate Picena. Menù tradizionale e consolidato: Polenta Bianca e Rossa, Braciole, Costine e Salsicce alla brace, accompagnato dal buon vino locale. Ricco anche il programma degli intrattenimenti. Martedì apriranno le danze i Vizi & Virtù, cover band di Vasco Rossi, mercoledì 16 si ballerà latino americano con la scuola Planet Dance 2000, giovedì 17 musica live con i RootsRadio, venerdì 18 l’intrattenimento sarà affidato alla musica abruzzese di Roppoppò il Cantastorie e sabato 19 gran chiusura con l’immancabile concerto dei Folkappanka Bifolk Band. La Maialata è anche una festa per tutto il paese e non mancano attrazioni collaterali come la visita ai Musei aperti nei cinque giorni sino a tarda ora. I proventi andranno alla Croce Verde per l’acquisto di materiale sanitario.