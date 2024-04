Malore alla guida, finisce con il Suv in un deposito

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 8 aprile 2024 – Quattro persone sono rimaste ferite in due incidenti accaduti nella mattina di ieri lungo le strade della riviera Picena.

Il primo è accaduto intorno alle ore 9 in località Isola sud, di fronte al Centro agroalimentare di San Benedetto, non molto distante dal casello autostradale. Si è trattato di un sinistro causato, probabilmente, da un improvviso malore che ha colpito il conducente della Suzuki Vitara, F. M. di 46 anni. L’auto, finita fuori controllo, ha attraversato tutta la sede stradale, a doppio senso di marcia, piombando contro la recinzione di un deposito privato, abbattendola per una decina di metri, e terminando infine la sua corsa contro un palo di cemento dell’Enel che si trova all’interno dell’area.

Secondo la ricostruzione del sinistro, importante sarebbe stato l’intervento del passeggero A. T. di 32 anni che si è accorto subito di quanto stava accadendo ed ha afferrato il volante cercando di portare l’auto in una zona di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118: potes e croce verde, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi tecnici. IL conducente e il passeggero si stavano recando a un vicino maneggio di cavalli.

Poco dopo un altro incidente è accaduto lungo la Nazionale a Sud di San Benedetto, nei pressi della carrozzeria Grannò, altezza di via Sant’Agnese.

Due persone che viaggiavano in sella a uno scooter, dopo lo scontro con un’auto, sono finite al vicino pronto soccorso.

L’uomo che conduceva lo scooter, F. P. di 49 anni e la donna passeggera, M. C. della stessa età, sono state soccorse dai sanitari della potes e della croce verde, che li hanno stabilizzati a bordo delle ambulanze.

I rilievi sono stati eseguiti da una pattuglia della polizia stradale, i cui agenti dovranno stabilire le eventuali responsabilità del sinistro.