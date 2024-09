MarcheStorie a tema ’poesia’. Ecco tutti gli eventi in programma

Marchestorie approda a Cupra Marittima dal 4 all’8 settembre con una serie di eventi legati alla poesia, ai racconti e alle tradizioni dal titolo ’Marche il dono dell’infinito’. Il programma, molto articolato, è stato presentato ieri dall’assessore alla cultura Daniela Luciani, dall’operatore culturale Lucilio Santoni e da altri membri delle Associazioni che daranno corpo alle iniziative in programma. "Quest’anno tutto si basa sulla poesia con l’obiettivo di valorizzare i poeti marchigiani", ha affermato l’assesore Luciani. Gli ha fatto eco Lucilio Santoni: "Ogni tanto la Regione Marche si ricorda che la poesia è argomento autentico del bene culturale. Dopo circa 25 anni nelle Marche si torna a valutare i nostri poeti, recuperando un progetto degli anni ’90 sul quale ci allineeremo per dare spazio ai grandi poeti". L’ apertura si terrà tutta nel Parco archeologico con inizio alle ore 17 del 4 settembre con un laboratorio ludico- didattico per bambini; alle 18,30 la passeggiata nel parco e poi alle 21,30 il clou: "Rotte mediterranee" con Moni Ovadia, spettacolo teatrale a ingresso libero a cura dell’associazione L’Onagro per la direzione artistica di Lucilio Santoni. Venerdì dalle 18 sotto il loggiato del palazzo comunale vi sarà l’apertura della mostra collettiva ’L’altrove dimensioni oltre il visibile’. Programma intenso nella giornata di sabato 7 con l’iniziativa ’Solcando il mare alla scoperta di marano’, regata velica, alle 17,30, nel belvedere Calcagno, a Marano, ’Cupra d’amare – aspettando castagne al borgo’ con apericena a base di prodotti tipici con intrattenimento dal vivo a cura della pro loco in collaborazione con l’associazione ’Castagne al borgo’. Sempre al paese alto alle 18,30: ’Per amore Paolo e Francesca, morire per un bacio’, a cura dell’associazione ’Nuova Linfa’ con la direzione artistica di Simone Amabili. Alle 21,30 ’Le voci dei poeti’ in ascolto di Eugenio De Signoribus, Francesco Scarabicchi e Remo Pagnanelli. Omaggio a tre poeti commentati da Gino Troli con la direzione artistica di Lucilio Santoni. Di poesia si parlerà anche domenica, con inizio alle 17,30 a Marano con ’Piccoli poeti crescono’, letture per bambini; alle 18 incontro con Salvo Lo Presti ’Sulle tracce della poesia cuprense’ e alle 19 ’Poetry slam-Italia’ performance poetica a colpi di versi con accesso diretto alla finale ’Slam Italia’ a Milano a cura dell’associazione Bohemian Arte e Biblioteca comunale di Cupra con la direzione artistica di Alice Spina e Valentina Lucadei. Alle 21,30 calerà il sipario su Marchestorie con ’Inquieto Adriatico Marche’, un film sulle Marche, terra della poesia.

Marcello Iezzi