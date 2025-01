Marco Giobbi segretario del Pd:: "Grande responsabilità"

Otto voti: è quanto separa Marco Giobbi, da domenica nuovo segretario del Pd sambenedettese, da Andrea Manfroni, suo diretto concorrente nel congresso conclusosi due giorni fa. Un vero testa a testa, che ha visto il sindacalista ottenere 174 preferenze contro le 166 raggiunte dall’ex segretario di circolo.

C’è chi parla di nuova spaccatura, c’è chi fa notare che, in una compagine politica complessa come quella del Pd, il confronto dovrebbe risultare altrettanto articolato. Sia quel che sia, chi ha vinto sa di ereditare un partito che non è più al potere da quasi 10 anni, che nelle ultime amministrative ha preso meno dell’8% e che ha portato in consiglio solo la sua candidata sindaco.

"Ci troviamo in una fase importante per San Benedetto – afferma Giobbi – Il risultato del congresso è stato quasi un pareggio, un dato di fatto che esige l’assunzione di grande responsabilità a chi chiederà un cambio di passo nel Pd: cosa che peraltro ho detto anche ad Andrea (Manfroni, nda). Ripartiamo dal perché stare nel Pd, che vuol dire fare politica e non polemica. Nel partito deve essere ripristinato un tipo di confronto utile, in quanto mirato e soprattutto fatto nei luoghi giusti. Dobbiamo essere dialoganti, perché nessuno dei due gruppi è realmente predominante. Ieri (domenica, nda) è stato un punto di partenza per le prossime tornate elettorali, alle quali dobbiamo arrivare ristrutturati. Abbiamo l’onore di essere il primo partito del centrosinistra, e l’onere di rappresentare un elemento aggregante per i nostri interlocutori".

g.d.m.