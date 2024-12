Marinangeli:: "Commissione sull’ex Ballarin"

Lorenzo Marinangeli chiede una commissione sul cantiere dell’ex Ballarin. Un tema che continua a generare interrogativi e malumori. Il consigliere ha avanzato la richiesta di istituire una commissione per fare piena chiarezza sull’andamento dei lavori e sulle reali prospettive dell’area. "In tanti mi chiedono che cosa stanno facendo al Ballarin e io, sinceramente, a due anni di distanza dall’inizio di tutta questa storia, non so cosa rispondere. Hanno voluto buttare giù la curva, non hanno voluto ascoltare nessuno né prendere in esame il progetto che era già stato realizzato. Si sono messi in mano a un archistar, ma ad oggi noi non sappiamo che cosa nascerà in quel posto". Il consigliere ha evidenziato come la situazione sia rimasta in una fase di stallo, con poche certezze e molte domande. "Vediamo solo quattro colonne in piedi che ci fanno capire che sicuramente il tappo visivo a sud rimarrà, ma oltre questo non possiamo sapere nulla. Non sappiamo cosa sorgerà, non sappiamo cosa sarà lasciato indietro. Vediamo un cantiere aperto e siamo alla fine del 2024, ma non si sa dove sta andando". Secondo Marinangeli, l’attuale amministrazione deve rispetto ai cittadini sambenedettesi, chiarendo finalmente i dettagli e gli obiettivi del progetto. "Siamo tutti interessati a quella situazione e siamo tutti interessati a capire cosa sorgerà al posto dell’ex Ballarin. Sarebbe doveroso, a questo punto, che venga istituita una commissione attraverso la quale si faccia piena chiarezza su quello che si sta facendo in quell’area".

e.l.