Massi: "Chiedo scusa a tutti. Ora dobbiamo vincere i playoff"

"Mi dispiace per tutti quelli che sono venuti, mi aspettavo una una rinascita, una bella partita, c’è stata, a sprazzi, ma poi mettersi sempre a recuperare è dura. Sono andato sotto la Curva per chiedere scusa. Sembrava dovessimo gioire quest’anno, ma abbiamo forse gioito troppo presto". Così il presidente Vittorio Massi al termine della partita dove ha ricevuto gli applausi dei tifosi. Si poteva vincere il campionato e ora, invece, la sua squadra lotterà per i playoff che difficilmente serviranno a qualcosa. Massi ci crede. "Un mio avvocato sta seguendo la questione, vedremo se ce ne sarà la possibilità". Cosa non ha funzionato? "Ho rivisto, oggi (ieri, ndr), la Samb dei primi tempi. Dal mercato di dicembre mi aspettavo qualcosa di più, si è atteso molto Paolini, con Bontà avremmo potuto fare un rush finale diverso e invece non li abbiamo avuti e siamo arrivati alla fine con giocatori stanchi. Forse sono partiti dei giocatori che ci potevano essere utili. Non so. Ora cerchiamo di dare il meglio. La squadra sa bene che noi punteremo al massimo quindi bisogna vincere i playoff". Cosa aggiusterebbe per il prossimo anno? "Lo stadio".

Rammaricato anche il tecnico Lauro. "Ero deluso ancor prima della partita – ha detto – perché avrei voluto arrivare a questa gara con una classifica diversa. Quanto alla partita, forse è stata una delle tante gare del nostro campionato, giocate bene, dove meritavamo, ma poi alla fine non è andata così. Purtroppo abbiamo lasciato tanti punti in questo campionato per strada. Abbiamo fatto una gran partita ma non è bastato". "Siamo abbattuti – ha detto anche Battista - perché non meritiamo gli undici punti di differenza che abbiamo con il Campobasso, ci sta mancando qualcosa, ora dobbiamo salvare il salvabile e raggiungere il miglior obiettivo possibile con i playoff".

s. v.