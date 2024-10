Mense, sono in arrivo 300mila euro

Un altro risultato importante per l’amministrazione comunale di Acquaviva Picena che si è aggiudicata il bando Pnrr per l’ampliamento e la realizzazione delle mense scolastiche con un contributo a fondo perduto di 300.000 euro. "Obiettivo raggiunto grazie alla continua ricerca di finanziamenti che ha contraddistinto l’azione della nostra amministrazione fin dall’inizio del mandato – afferma il sindaco Sante Infriccioli –. In questi anni grazie al costante impegno e abnegazione di tutti i consiglieri delegati e dei dipendenti siamo riusciti ad intercettare fondi e contributi che stanno arricchendo il paese. Molte sono state le opportunità colte e i contributi ottenuti. Tra questi ne voglio ricordare alcuni: il contributo regionale a fondo perduto di 100mila euro per la ristrutturazione del centro sportivo, che ha regalato il campo da calcetto e quello da padel alla collettività, i circa 100mila euro per il rifacimento della linea delle acque bianche in via Valle Apparignano, i 500mila euro per la ristrutturazione del muro in via Leopardi, i circa 150mila euro per la riqualificazione del piano seminterrato e del giardino del palazzo ex Ospedale (ex Suore) e i 45mila euro per servizi digitali integrati che regaleranno al paese una nuova segnaletica turistica e un gioco itinerante". Con i 300mila euro appena ottenuti per l’ampliamento della mensa presso la scuola materna, porta la somma dei contributi ottenuti a ben oltre un milione di euro. "Tale opera andrà ad arricchire ulteriormente la struttura per i più piccoli già interessata, a gennaio di quest’anno, dalla realizzazione della Classe Primavera, costruita con fondi comunali e in tempi record – aggiunge il sindaco Infriccioli –. Le iscrizioni sold out per l’anno 2024/2025, hanno confermato che il servizio era richiesto dalle famiglie. La nuova classe ha consentito l’utilizzo dei servizi per i bambini da 0 a 3 anni al doppio delle famiglie rispetto agli anni precedenti. L’amministrazione continuerà a lavorare giorno per giorno con dedizione e impegno lasciando perdere ’le chiacchiere’ che non hanno mai portato del bene a nessuno, tantomeno ad Acquaviva". Ora i cittadini attendono il passo più rilevante, la realizzazione della scuola per la quale ci sono già i finanziamenti. Conoscendo la riservatezza di Infriccioli, che su questo argomento si sta facendo sempre più impenetrabile, fa ipotizzare che l’obiettivo potrebbe essere vicino.

Marcello Iezzi