Mercato settimanale, ipotesi via La Spezia

Continua la discussione, in comune, sulle modalità da adottare per il trasferimento del mercato settimanale da piazza Montebello, durante i lavori che partiranno a seguito dell’assegnazione dei lavori. Spunta l’idea, ora, di utilizzare via La Spezia anziché via Calatafimi per gli stand che occupano la superficie ogni martedì e venerdì dell’anno. Alla base di questa ipotesi sta il fatto, banale, che l’amministrazione vorrebbe evitare eccessivi disagi alla viabilità durante l’esecuzione dell’intervento: un’opera che durerà mesi e che, data la sua complessità, verrà suddivisa in più lotti funzionali. Il punto è tutto qui: se si decidesse di suddividere l’iniziativa in due parti, l’utilizzo di via Calatafimi sarebbe quasi obbligato, visto che in zona insistono più di 42 bancarelle e solo quella strada sarebbe abbastanza capiente per ospitarne 28 (quelle che si trovano nella porzione nord di via Montebello). Lo schema, però, potrebbe essere diverso: spezzando il lavoro in tre tranche – via Montebello nord, via Montebello sud e piazza – i posti da ridistribuire sarebbero 14 per lotto. A quel punto, quindi, si potrebbe utilizzare via La Spezia nella sua interezza, sfruttando anche l’area di sosta che si trova nella porzione est. Il vantaggio sarebbe evidente: tenendo libera via Calatafimi, la viabilità locale non percepirebbe eccessivi disagi. In caso contrario, con la chiusura della strada per due mattine a settimana, si renderebbe necessaria un’altra misura compensativa: la riapertura al doppio senso del tratto di via Gramsci non percorribile dall’imbocco di via Roma. Tutti aspetti che, comunque, non sono stati definiti: la determinazione del modello operativo sarà concertata con la ditta che si occuperà dei lavori. Come è stato detto, l’intervento sarà triplice: uno su piazza Montebello, uno sull’omonima strada e uno su via Palermo. La superficie dove da tempo immemore si tiene il mercato, verrebbe ripavimentata in porfido e schermata, in alto, da 16 tende triangolari, con gli stemmi dell’araldica sambenedettese, disposte su 24 pennoni alti 8 metri a loro volta divisi in 4 gruppi. Due isole verdi a forma ovale, contornate da una seduta, verrebbero poste all’altezza degli incroci con via Amalfi e via Pisa. A lato invece troverebbero posto delle sedute a forma di onda, con piante e rastrelliere. Ulteriori panche dello stesso tipo sono previste lungo via Montebello, anch’essa pavimentata in porfido. Di primaria importanza sarà l’ingresso da via Palermo, che fungerà da raccordo tra centro e stazione.

Giuseppe Di Marco