’Montaltolab’ al Salone del Libro

Grazie al coinvolgimento della Regione Marche, a Torino, Montalto è stata protagonista con ’Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future’. Il Salone del Libro è stato, infatti, un’importante vetrina per continuare a parlare del progetto e per anticipare una collaborazione con il famoso poeta Davide Rondoni, proprio sul Metroborgo che verrà. "Se il progetto rappresenta un’occasione unica di rigenerazione urbana, sociale, economica e occupazionale per favorire un impatto attrattivo nell’intento di contrastare il fenomeno di spopolamento e per attrarre nuove residenzialità, il Comune di Montalto ha voluto dare anche un’"anima" definita a questo processo, attraverso un percorso di pensiero "alto" – ha affermato il sindaco Daniel Matricardi - E tutto questo accadrà proprio grazie al prestigioso contributo di Davide Rondoni, con cui attiveremo una serie di iniziative che culmineranno in un vero e proprio festival della poesia già dal prossimo agosto".