Morto Cleto Bucci, Ascoli piange lo storico tifoso di Porta Cappuccina

Ascoli Piceno, 21 maggio 2023 – Lo chiamavano Gassman per l’incredibile somiglianza con Alessandro, il figlio del grande Vittorio. Se ne è andato durante la notte Cleto Bucci, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Lo stabilirà la ricognizione cadaverica disposta dal magistrato che ha prelevato la salma del malcapitato Cleto dalla casa Funeraria Damiani per trasferirla all’Ospedale ‘Mazzoni’.

Una notizia che ha sconvolto i parenti e i tantissimi amici di Cleto che hanno inondato le pagine social di messaggi di cordoglio e di incredulità. Cleto Bucci era molto conosciuto per il suo lavoro come postino e per la sua grande passione per l’Ascoli calcio. Lo si vedeva al Del Duca e in trasferta sempre con la sua sciarpa bianconera al collo e gli immancabili occhiali RayBan.

Aveva solo 49 anni e lavorava come portalettere alle Poste Italiane. Viveva a Porta Cappuccina dove era conosciuto e stimato dai tantissimi amici. Per quanto riguarda la cerimonia funebre, data e luogo verranno decisi dopo che la salma verrà restituita ai familiari e tornerà nella casa Funeraria Damiani dove si potrà dare l’ultimo saluto al grande Cleto prima del trasferimento in chiesa. Alla famiglia Bucci giungano le condoglianze degli Ultras 1898 dell’Ascoli calcio e naturalmente dalla redazione del Carlino.