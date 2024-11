Non si ferma all’alt della polizia. Poi si schianta e fugge a piedi

Scappa all’alt della polizia e durante la fuga si scontra con un altro veicolo provocando il ferimento della passeggera. L’autore dell’impresa criminosa è riuscito a seminare l’equipaggio della polstrada che sta svolgendo le indagini del caso. E’ accaduto intorno alle tre della notte di domenica nella zona turistica di San Benedetto, dove una pattuglia della stradale stava svolgendo i controlli. L’automobilista, in fase di identificazione, quando ha visto l’alt degli agenti, anziché fermarsi ha accelerato cercando di far perdere le sue tracce. La polizia stradale si è posta subito all’inseguimento del fuggitivo che sul lungomare ha tamponato un’auto con una coppia di giovani. Il fuggitivo dopo aver precorso alcune centinaia di metri ha abbandonato il veicolo ed ha proseguito la corsa a piedi. I poliziotti si sono occupati in modo prioritario degli occupanti della vettura tamponata ed hanno chiesto i soccorsi per la ragazza passeggera, che è rimasta contusa in modo non grave, mentre il conducente non ha subito danni. Messa sotto controllo la situazione, gli agenti della polstrada hanno avviato gli accertamenti a iniziare dalla proprietà dell’auto usata per la fuga, in modo da risalire all’automobilista pirata. Le attività investigative vanno ancora avanti e quindi non è stato possibile apprendere se l’auto che stava conducendo il fuggitivo era stata da poco rubata, oppure se l’uomo ha forzato il blocco della polizia per sottrarsi al controllo. Le indagini sono in corso.