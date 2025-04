Nuovi bus e più parcheggi: le novità per la zona Nord

Una nuova tratta degli autobus, alcune decine di parcheggi in più e la revisione dei sensi unici: è questo che si devono attendere i quartieri del Paese Alto e del Ponterotto nell’immediato futuro. L’incontro fra l’amministrazione comunale e i residenti di zona, inizialmente previsto per aprile, sembrerebbe saltato e quasi sicuramente si terrà il mese prossimo, ma intanto già emergono altre novità per le zone a nord della città. Intanto, a partire dalle prossime settimane, dovrebbe essere inserita una nuova tratta dei mezzi pubblici: l’ente rivierasco in tal senso deve accordarsi con la Start per scegliere il giorno in cui incontrare i cittadini ed illustrare la ‘new entry’. Il nuovo percorso urbano partirebbe dalla stazione centrale per proseguire lungo via Roma, poi sulla Statale 16 in direzione nord, via Arturo Graf, contrada Marinuccia, la zona del civico cimitero e la ‘zona dei papi’. Tratta che entrerebbe in vigore in sostituzione di un’altra che invece passa per via Nino Bixio e via Conquiste. Ma non finisce qui. L’amministrazione avrebbe anche in mente di rendere via Gemito, che si trova a nord del campo sportivo ‘La Rocca’, in strada a senso unico in direzione ovest. Così facendo si risolverebbero i problemi di viabilità allo spigoloso incrocio con via Bernini. Inoltre, con il restringimento della carreggiata a una corsia, si ricaverebbero dal manto stradale una quarantina di parcheggi, così da raggiungere circa 80 stalli. In quella zona quindi verrebbe anche realizzata una fermata degli autobus, per collegare Ponterotto e Paese Alto alla stazione. In tema sensi unici, per queste zone, si preannuncia una vera e propria rivoluzione. Questi infatti verrebbero instaurati all’interno del quadrilatero delimitato a nord da via Giovanni Marradi e a sud da via Prati. Quest’ultima strada quindi dovrebbe perdere una direzione di marcia, così come la parallela via Arturo Graf: l’idea è che, in futuro, la percorribilità dell’una debba essere garantita in direzione est od ovest, a seconda delle modifiche apportate nell’altra strada. I sensi unici, infine, comparirebbero anche nelle traverse di queste vie, in direzione nord o sud. Nell’incontro con i quartieri, quindi, verranno illustrate le novità per quanto riguarda l’eliminazione della ztl e sui parcheggi al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’ che verrebbero in parte destinati ai residenti di zona. Nel frattempo, infatti, dovrebbero essere eliminati i posteggi da piazza Bice Piacentini e piazza Dante. Ancora non si sa, invece, come quest’ultima superficie debba essere ripavimentata: il comune intende deciderlo a seguito di una relazione geologica che dirà a Viale De Gasperi se il sottosuolo del Paese Alto risulta cavo. Assieme a piazza Dante verrebbero rifatte anche via Tasso, via Ariosto e via della Porta Antica.

Giuseppe Di Marco