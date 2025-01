Nuovo impianto di illuminazione sulla ciclo pedonale

Grottammare si appresta a completare l’impianto di illuminazione della pista ciclo pedonale da dopo i ponti di ferro fino al confine con Cupra Marittima, dove ci sono ancora i ’birilli’ della Guzzini danneggiati dalle mareggiate. I lavori di sostituzione del vecchio impianto con nuovi pali alti e luci a Led come quelli già montati qualche anno fa nel tratto iniziale, sono affidati alla ditta Elettrosil srl di Monteprandone, per un importo totale di 71.773 euro, più iva. Il Comune spenderà quasi 79 mila euro. Il progetto della nuova illuminazione risale all’amministrazione Piergallini ed ora arriva il completamento con il contratto di appalto stipulato l’8 di gennaio e la consegna dei lavori avvenuta lunedì scorso. Lavori che la Elettrosil ha affida in subappalto alla ditta Pomili Luigi di Grottammare per quanto concerne gli scavi, l’interro e il posizionamento dei blinti prefabbricati per il sostegno dei nuovi lampioni.

Un intervento atteso poiché i vecchi ’birilli’ non svolgono più la loro funzione con frequenti interruzioni anche nei mesi estivi, con la pista frequentata anche di notte.