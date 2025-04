Oltre 400 ragazzi per l’addio. Il Piceno saluta Papa Francesco

C’erano oltre 400 ragazzi della Diocesi di Ascoli e San Benedetto ieri a Roma al funerale di Papa Francesco. Arrivati venerdì in occasione del Giubileo degli Adolescenti, ieri sono stati raggiunti anche dal Vescovo Gianpiero Palmieri e oggi concluderanno la loro esperienza in Piazza San Pietro per la Santa Messa. "In realtà sono 430 i partecipanti, tra ragazzi delle scuole medie inferiori e delle prime classi delle Superiori – ha ammesso Don Luca Censori responsabile della Pastorale Giovanile di Ascoli – di cui la metà partiti dalla Riviera in rappresentanza della Diocesi di San Benedetto Ripatransone e Montalto coordinati dal referente Don Marco Calvaresi. Nonostante ormai siamo un’unica Diocesi con il vescovo Palmieri, a livello burocratico e organizzativo siamo ancora due entità separate tanto che noi siamo ospiti in una parrocchia qui al centro di Roma, mentre i ragazzi di San Benedetto sono all’Eur. Il programma iniziale del Giubileo degli Adolescenti, naturalmente è stato modificato a causa dei funerali di Papa Francesco, ma abbiamo comunque aderito seppure con il dolore nel cuore unendo ragazzi, sacerdoti e accompagnatori, al cordoglio e alla preghiera universale per la scomparsa del Santo Padre. Venerdì – ha proseguito Don Luca – c’è stato il momento di preghiera della ’Via Lucis’ sulla scalinata della chiesa di San Pietro e Paolo, mentre ieri si è svolto l’evento dei ’Dialoghi con la città’ in piazza Santa Maria delle Grazie, piazza Risorgimento, largo Gaetana Agnesi e piazza San Gregorio al Celio. Annullata invece la canonizzazione del beato Carlo Acutis, in piazza San Pietro, questa mattina. È stata annullata invece la festa musicale al Circo Massimo, prevista per ieri pomeriggio alle 17, mentre l’accesso alla Porta Santa di San Pietro e a quella di Santa Maria Maggiore hanno subito delle restrizioni in funzione dei funerali e della tumulazione del Santo Padre Francesco. Assieme a Don Marco Calvaresi abbiamo ritenuto però importante esserci, per vivere insieme un forte momento di comunione e di Chiesa, vicini al Santo Padre Francesco e al nostro Vescovo Gianpiero Palmieri. E per i ragazzi presenti è stata decisamente un’esperienza indimenticabile, vissuta assieme ad altri coetanei giunti da ogni parte del mondo. Una tre giorni, che speravano sarebbe stata di festa, ma che, inevitabilmente, è stata segnata dalla morte di Papa Francesco. Sono stati stimati per la Santa Messa conclusiva di questa mattina in piazza San Pietro, oltre 120.000 partecipanti – ha concluso Don Luca – ma si tratta di numeri che erano stati stimati prima della scomparsa del papa".

Valerio Rosa