Palladini: "Dispiace per i ragazzi. Abbiamo fatto una bella partita"

C’è un pizzico di amarezza nelle parole di Ottavio

Palladini che commenta così l’eliminazione dalla Coppa Italia. "Abbiamo giocato una bella partita –dice l’allenatore

– e i ragazzi mi hanno soddisfatto. Evangelisti è un ragazzo d’oro e ha fatto una bella gara, ma finora ha avuto poche occasioni per mettersi in evidenza, così come Cantarini. Ma pure i ragazzi che sono entrati nel finale mi sono piaciuti. Ora pensiamo al Chieti, anche se dovrò fare a meno di Paolini, mentre per Baldassi vedremo

nei prossimi giorni".

"Vincere fa sempre piacere – dice Aldo Clementi tecnico della Vigor Senigallia- è un modo per crescere. Ho avuto buone risposte da coloro che si allenano sempre, ma hanno meno occasioni per scendere in campo. Siamo stati abbastanza bravi a contenere la Samb ma anche a ripartire e a dire la nostra".

Vigor Senigallia e Samb si ritroveranno nuovamente

di fronte al Riviera delle Palme tra pochi giorni, esattamente

il 17 novembre per il match

di campionato.

"Sarà tutta un’altra storia -

è sempre il tecnico vigorino che parla - sugli spalti ci sarà qualche migliaio di spettatori in più e in campo le due squadre saranno molto diverse".