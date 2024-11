Palladini: "Vittoria importante". Clementi: "Giocato alla pari"

"Il mio bravo va ai ragazzi che sono riusciti a vincere una partita difficile contro una squadra che gioca bene come la Vigor Senigallia". Inizia così la disamina del match da parte del tecnico della Samb Ottavio Palladini. "Tutti si sono sacrificati contro una formazione che si è presentata con il 4-3-3 ma che poi in campo si è trasformato in 3-5-2-1. I quattro under in campo? Se sono bravi è giusto che giochino. Non si deve snaturare la qualità di un calciatore perché ci sono più giovani in campo. Lonardo ha fatto un gran gol ma anche Chiatante e Orfano hanno disputato un’ottima partita, con Orsini ancora una volta positivo tra i pali. Comunque tutti sono stati bravi e faccio i miei complimenti a chi gioca di meno ed è entrato in partita in corso come D’Eramo e Fabbrini. Questo è lo spirito che deve avere una squadra forte che vuole raggiunge un certo obiettivo. Se devo trovare il pelo nell’uovo è quello di non avere chiuso la partita quando ne avevamo l’occasione. Questo deve essere il nostro obiettivo, ma poi dall’altra parte c’è l’avversario. E la Vigor Senigallia è una gran bella squadra. Io non guardo la classifica perché a questo punto della stagione è veramente inutile. Dobbiamo solo andare avanti in questo modo".

"La Vigor Senigallia – è Aldo Clementi che parla – non ha sfigurato, giocando alla pari con la Samb. Esco soddisfatto da questa partita pur se sconfitti. Nella ripresa abbiamo provato a pareggiare mettendo dentro tutti gli attaccanti a disposizione. Non ci sono state tante occasioni da rete da parte nostra ma allo stesso tempo abbiamo provato a mettere in difficoltà la Samb. Anche nelle partite finora vinte con i rossoblù non è che avessimo creato dieci occasioni da rete. In certi momenti eravamo stati anche in balia dell’avversario ma eravamo riusciti a portare a casa i tre punti. Oggi (ieri, ndr) è stata una partita diversa, un match equilibrato in cui abbiamo provato a mettere in difficoltà la Samb che è una grande squadra. Kerjota? Per chi ce l’ha è oro. Un ragazzo meraviglioso, disponibile ed umile. A noi dispiace che non ci sia più ma è sempre bello vederlo giocare".

Kevin Candellori al 43’ del secondo tempo ha avuto l’occasione per chiudere l’incontro. "Volevo fare gol ma non ci sono riuscito. Certo – afferma – c’era Guadalupi libero ma ho tirato lo stesso. Poi ci siamo messi a ridere. Oggi è stata ancora una volta una bella Samb che ha disputato un grande incontro che potevamo chiudere prima. Andiamo avanti partita dopo partita". b. mar.