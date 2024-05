Parco Marino, se ne parla oggi al museo

Il possibile matrimonio tra pesca e protezione dell’ambiente sarà l’argomento del convegno organizzato dai promotori del Parco Marino del Piceno, che si terrà oggi pomeriggio alle 17.30 nel Museo del Mare di San Benedetto. L’appuntamento, patrocinato dai Comuni di San Benedetto e di Grottammare, sarà articolato in diverse sezioni. Nella prima parte sarà rappresentato come la pesca possa essere un’attività esercitata nel rispetto dell’ambiente e programmata secondo i tempi necessari a non depauperare gli stock ittici. Il relatore sarà Luca Bolognini, ricercatore di notevole esperienza dell’istituto per le risorse biologiche e biotecnologiche marine del Cnr di Ancona. Nella seconda parte sarà invece possibile ascoltare direttamente le testimonianze di quelli che vivono della pesca nelle aree marine protette. I rappresentanti delle cooperative di pescatori di Torre Guaceto e Porto Cesareo si collegheranno in diretta per raccontare la propria esperienza e le ragioni del loro sostegno all’istituzione delle aree marine protette. Dopo aver compreso l’importanza di tutelare la nostra biodiversità, sarà offerta ai partecipanti una straordinaria occasione per prendere coscienza delle nuove opportunità socio economiche legate all’istituzione del Parco Marino del Piceno. Al termine dell’incontro sarà offerto ai presenti un aperitivo grazie ai pescatori del villaggio di Grottammare e delle cantine locali. L’appuntamento di oggi segue quello del 21 aprile scorso al Kursaal di Grottammare con la professoressa Fanelli sull’importanza del nostro ecosistema marino.

ma.ie.