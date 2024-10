Partiti i lavori di restauro dell’ingresso alle mura nel borgo di Marano

A Marano, paese alto di Cupra Marittima, sono iniziati i lavori di ’Restauro e valorizzazione dell’ingresso est delle mura castellane del borgo di Marano’. Lavori che hanno un quadro economico di 724.638 mila euro e che vengono eseguiti dalla ditta Point Costruzioni srl di Teramo, che ha offerto un ribasso del 18,009%. Il progetto globale prevede un investimento di oltre due milioni di euro, vi è quindi da finanziare i lavori che vanno dal torrione d’angolo verso ovest. L’amministrazione comunale sta lavorando per cercare nuove linee di finanziamento per portare avanti un lavoro di elevata importanza per il borgo di Cupra e per questo si intensificano i contatti con la Regione Marche. "Siamo riusciti a intervenire sulle mura di Marano – hanno affermato il sindaco Piersimoni e l’architetto Luca Vagnoni, responsabile dell’Ufficio Tecnico – dopo oltre 50 anni, dove nessuno era mai riuscito e siamo orgogliosi, ma anche consapevoli che si tratta solo dell’inizio di una lunga strada". I lavori sono iniziati come da programma entro il mese di ottobre, ma entreranno a pieno regime da martedì 5 novembre.