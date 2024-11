Paura a Castel di Lama. Una legnaia prende fuoco, i vigili domano l’incendio

Un grosso incendio ha fatto preoccupare gli abitanti di Castel di Lama dove ieri è andata a fuoco una legnaia. Solo la prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco hanno potuto evitare il peggio. L’incendio, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei pomperi ascolani, è divampato nel primo pomeriggio, in via Roma, a Sambuco, dove si sono vissuti momenti di grande apprensione. L’allarme è scattato quando i residenti si sono resi conto delle fiamme che erano divampate dal deposito di legna, che si trova a ridosso di una palazzina di tre piani, che è rimasta danneggiata dall’incendio, ma che resta agibile. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno domato il rogo, evitando che si propagasse alle case vicino. Ci sono voluti ore di lavoro prima di ripristinare la normalità, a fuoco, circa 130 quintali di legna. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Castel di Lama sulle cause che hanno scatenato il rogo.Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale per regolare il traffico, che hanno bloccato via Roma per permettere le azioni di spegnimento.