Piccoli negozi e liberi professionisti. Una nuova app per avere sconti

Si chiama ’Praesentia’ la nuova App che consente di risparmiare e di donare a ’costo zero’ per aderenti e utilizzatori dello strumento ideato da Raniero Di Gregorio fondatore di Praesentia. L’applicazione, già scaricata da internet da centinaia di persone, mette insieme esercizi commerciali (no grande distribuzione) e liberi professionisti di tutti i settori economici, compresi quelli che del settore medico-sanitario. In buona sostanza l’applicazione svolge due funzioni, far risparmiare i cittadini che si rivolgono alle attività convenzionate, praticando sconti e creare un fondo sociale a favore dei comuni per la realizzazione di progetti mirati. L’idea è semplice e geniale. Il cittadino che utilizza l’app in un determinato negozio aderente al progetto, che ha già stabilito la percentuale di sconto, nel momento in cui paga, metà di quella percentuale va in un contenitore personale in cui si sommano i risparmi da spendere nelle attività del circuito, (anche in servizi sanitari) e l’altra metà va a costituire il fondo sociale a favore del comune dove sono stati effettuati gli acquisti. Al progetto hanno già aderito molti comuni del territorio fra cui Ascoli, San Benedetto, Grottammare, Montefiore, Monteprandone, ecc.

Al momento sono una settantina le attività commerciali aderenti ed altrettanti i liberi professionisti e operatori sanitari. L’app potrà essere scaricata anche dai turisti che avranno la comodità di avere sconti nelle attività e nel contempo lasceranno sul territorio anche qualcosa al fondo sociale. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Alessandro Rocchi, l’assessore Monica Pomili e Alessio Piretti regista e filmaker. "Siamo stati tra i primi ad aver condiviso questo progetto – hanno affermato Rocchi e Pomili – ora serve tanta gente che scarica e utilizza l’app".

Marcello Iezzi