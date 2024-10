Pierfrancesco Favino al circolo tennis per il film ’Il maestro’

Grande entusiasmo per il Circolo Tennis ’F. Beretti’ di Grottammare, per l’arrivo dell’attore Pierfrancesco Favino, il protagonista della nuova pellicola diretta del regista Andrea Di Stefano, intitolata ’Il Maestro’. Ambientato alla fine degli anni 80, si narra la storia di un ex tennista mediocre che si ritrova per la prima volta a fare da allenatore ad un timido ragazzino, che porta il peso delle aspettative del padre. Il Circolo Tennis di Grottammare si è trasformato per tre giorni in un grande set cinematografico suscitando grande interesse e curiosità della gente che ha cercato di "rubare" uno scatto. Intanto arriva la notizia che le riprese cinematografiche in corso a Grottammare si protrarranno oltre il tempo già stabilito. Pertanto, il lungomare De Gasperi, nel tratto via Ballestra-via Pertini, sarà chiuso al transito veicolare anche oggi dalle ore 17 alle ore 3 del giorno seguente e la stessa cosa avverrà nelle giornate di lunedì e martedì prossimi. Di conseguenza è disposto anche il divieto di sosta veicolare, con obbligo di rimozione, su ambo i lati della carreggiata, eccetto i mezzi al servizio della produzione cinematografica, per le tre giornate, h 24, interessate dalle lavorazioni cinematografiche.