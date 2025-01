Pini malati in via Tintoretto

L’assicurazione ha pagato i danni causati dalla violenta perturbazione del 17 settembre del 2022 e potranno essere completate le riparazioni del campo polivalente di via Tintoretto, di proprietà comunale e gestito, dal 2020 dalla società sportiva Sporting Grottammare. In quell’occasione furono danneggiate le delimitazioni del campo di calcio e da tennis. Ora l’assicurazione ha risarcito al comune una somma di 30 mila euro per riparare i danni che furono seminati sul territorio di Grottammare dal passaggio di una sorta di tromba d’aria e di questi, 7 mila euro sono destinati al campo di via Tintoretto. "Come Comune stiamo pensando a come risolvere un altro problema che riguarda quel campo polivalente. Nelle adiacenze vi è una pineta con piante malate, per cui gli aghi cadono all’interno dell’impianto causando disagi".