Più forte della difficoltà. La Samb guarda avanti

La forza di un gruppo si vede nelle difficoltà. La Samb ha dimostrato di possederla e la conferma c’è stata a Sora. L’uscita per infortunio del giovane Orsini classe 2006, ha costretto Palladini a rivedere l’assetto degli under in campo con l’ingresso del 2004 Semprini e del 2006 Tataranni con la conferma in campo dei 2005 Zoboletti ed Orfano. Poi ecco Eusepi ai box a causa di un risentimento muscolare con conseguente spazio a Moretti. Senza dimenticare che fuori c’erano già Pezzola, Paolini e Baldassi. E proprio quest’ultimo ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione Ritmo di Samb elogia la comunione d’intenti che regna nello spogliatoio rossoblù. "Il nostro - dice - è un gruppo unito in cui tutti sono importantissimi. Siamo 23-24 calciatori, tutti titolari. E l’ennesima dimostrazione c’è stata domenica scorsa a Sora. Sono felicissimo per Semprini che da luglio si allena al massimo ed in silenzio in attesa della sua chance. Domenica scorsa è arrivato il suo momento lo ha sfruttato benissimo dimostrando di essere fondamentale per questa Samb. E così anche Tataranni che ha disputato una buona partita. Hanno fatto capire che tutti sono importanti. Per questo motivo stiamo ottenendo questi risultati. Siamo un gruppo forte sia in campo che fuori". Ed il merito di tutto va ad Ottavio Palladini. "Il nostro allenatore - sempre Valerio Baldassi che parla - non si discute a livello tecnico-tattico anche perché a San Benedetto ha vinto tre campionati. Pochi come lui sanno tenere il gruppo così egregiamente ed anche a livello gestionale è fortissimo". Ma Baldassi quando tornerà in campo. "Sto meglio - risponde l’attaccante rossoblù - ed ho già iniziato il lavoro di recupero. Spero di rientrare il 15 dicembre contro la Fermana. L’ecografia di controllo della prossima settimana determinerà l’esatta tempistica". Elongazione al polpaccio destro, no stiramento. Questo l’esito degli accertamenti cui si è sottoposto Umberto Eusepi. Andrà rivalutato per la trasferta di Termoli di domenica 8 dicembre. L’Osservatorio ha rinviato al Casms la decisione su Samb-Teramo. Un protocollo che anticipa praticamente il divieto di trasferta per i tifosi abruzzesi. L’ufficialità arriverà con la firma dell’atto da parte del Prefetto di Ascoli Piceno.

Benedetto Marinangeli