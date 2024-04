Prevenzione e conoscenza di internet per evitare le trappole nascoste sul web

Prevenzione e protezione: queste sono le parole chiave fondamentali che tutti gli adulti, immigrati

digitali, dovrebbero trasmettere ai più piccoli quando entrano nel mondo del web. Infatti, un bambino

non è ancora in grado di distinguere ciò che deve rimanere privato e ciò che si può condividere: contenuti innocenti, come balletti pubblicati per divertimento senza pensarci troppo, possono essere oggetto di cyberbullismo e creare situazioni spiacevoli.

I gravi fatti di cronaca dovrebbero mettere in guardia l’adulto circa la pericolosità di alcune piattaforme

social.

A seguito di episodi estremi le piattaforme stesse hanno emesso restrizioni che impongono limiti di età, tuttavia questi divieti possono essere facilmente aggirati. Pertanto è responsabilità dell’adulto educare ad un uso responsabile dello smartphone: non è più possibile rimandare questa presa di coscienza.

Per questo motivo, il nostro istituto Interprovinciale dei Sibillini si sta facendo promotore, insieme agli altri plessi scolastici dell’Ambito territoriale 24, della sottoscrizione di diversi incontri online con esperti del settore, allo scopo

di istruire in particolare la comunità educante.

L’unica soluzione vincente contro la leggerezza

dilagante è quella di realizzare una rete di adulti competenti e capaci di trasmettere alle nuove generazioni

gli strumenti necessari per difendersi dai rischi del world wide web.