Progetto ’Eva’ con 900 aziende E’ sbocciato il polo dell’ortofrutta

Prende corpo il grande progetto ’Eva’ (Eccellenze Valle dell’Aso) che prevede un primo finanziamento di 4 milioni e 480 mila euro, per valorizzare la produzione ortofrutticola della Valle dell’Aso. Il progetto esecutivo è stato approvato il 13 aprile scorso e ieri mattina negli uffici del comune di Montalto Marche, il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), architetto Monica Pomili, alla presenza di due testimoni, ha proceduto al sorteggio delle dieci ditte che avevano partecipato alla manifestazione di interesse, in tutto ne erano 34 di quasi tutte le regione della Penisola, che potranno partecipare alla gara d’appalto che avrà un valore complessivo di 2.744.990 euro per la realizzazione degli opifici che sorgeranno in Valdaso, contrada Maglio. Una gran bella soddisfazione per il sindaco Daniel Matricardi che ha voluto fortemente questo progetto, finanziato con i fondi di sviluppo dell’area sisma e che prevede, la valorizzazione della frutta della Valdaso, attraverso una logistica specifica ed un sistema di lavorazione e rintracciabilità che garantisca il consumatore sulla qualità del prodotto. Per realizzare il grande complesso di circa 27.445 mq sono stati previsti 3 blocchi funzionali.

L’area oggetto dell’intervento Eva è nel comune di Montalto delle Marche, lungo la Valle dell’Aso sulla sponda destra del fiume e coinvolge anche i comuni di: Ortezzano, Monterinaldo, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino, Comunanza, Force, Rotella, Montedinove, per un totale di quasi 900 aziende. "L’impegno di Montalto servirà a dare alla nostra valle ed ai nostri agricoltori una logistica moderna ed innovativa che possa supportare lo sviluppo economico del territorio attraverso le nostre eccellenze ortofrutticole – ha affermato il sindaco Matricardi –Abbiamo avviato una collaborazione con la Politecnica delle Marche per lo studio della funzionalità del Polo".

Marcello Iezzi