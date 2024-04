Proprietario poco attento, il suo cane scappa a Colli. Il sindaco: "Attimi di paura"

Pit bull sfugge al controllo del padrone e semina il panico. L’episodio a Colli venerdì pomeriggio. I residenti quando hanno visto il grosso animale aggirarsi spaventato e disorientato, azzuffarsi con altri cani e hanno lanciato l’allarme. Una serie di telefonate sono arrivate anche al sindaco Andrea Cardilli, che subito si è attivato personalmente: "Mi sono attivato e abbiamo cominciato a cercare l’animale che era spaventato, disorientato. Purtroppo era entrato in alcuni cortili, provocando paura tra le persone. L’animale è sfuggito al proprietario, mentre era a passeggio nella zona Morrice, poi è arrivato in paese ed ha iniziato a girovagare per le vie. Con le dovute cautele, abbiamo cercato di avvicinarlo e catturarlo, ma era disorientato, dapprima si è lanciato su un uomo, che ha tentato di fermarlo, l’ha azzannato al braccio e l’ha fatto cadere, poi su un altro cane, spaesato e impaurito, ha proseguito la sua corsa, fino all’arrivo dell’accalappia cani che è stato aggredito. Il cane lo ha azzannato ad una mano. Una situazione difficile, c’era chi urlava, e sangue dappertutto. Per fortuna intorno alle 17 è passato un ragazzo, un corriere, il suo aiuto è stato risolutivo, lo ringrazio. L’accalappia cani è stato condotto all’ospedale, ha 9 giorni di prognosi, mentre il cane è stato condotto al canile di Offida". "Abbiamo fatto di tutto – conclude il sindaco – per non perderlo di vista, mi dispiace per l’animale, che era spaventato e disorientato, mi rivolgo al proprietario affinché per il futuro faccia più attenzione nella custodia del cane. Il paese ha vissuto un pomeriggio davvero difficile, ci sono state due feriti, ma le conseguenze potevano essere anche peggiori".

Maria Grazia Lappa