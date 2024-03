Quando i nonni sono lontani o lavoratori: "Se mia figlia non entra non ho piani b"

"Se non dovessero prendere mia figlia all’asilo nido probabilmente dovrei ritardare il mio rientro nel mondo lavorativo, visto che non ho un piano b". Così Valentina Virgulti, mamma di due bambini, commenta la situazione ‘asili nido’ ad Ascoli. La corsa al posto in graduatoria mette a dura prova tante famiglie in città, e per questo abbiamo deciso di sentire una voce del popolo.

Valentina, come mai ha scelto di mandare sua figlia al nido? "Ho scelto questo per lei perché preferisco che si approcci al mondo scolastico gradualmente, contornata da altri bambini e in un ambiente sereno. Credo che frequentare altri bimbi possa essere importante per lei, invece che restare a casa o essere affidata unicamente ai nonni. Poi così può stare all’aperto, giocare e abituarsi all’ambiente scolastico".

Crede che i prezzi siano abbordabili?

"Dipende, sicuramente sono in linea con l’offerta, credo siano giusti quelli degli istituti comunali. Per le private non sono informata, ma so che hanno un prezzo maggiore".

Se non dovesse essere presa al nido qual è il piano b?

"Purtroppo non potremo affidarci completamente ai nonni perché lavorano e non abitano vicini, quindi, d’accordo con il mio compagno, il piano b prevede che io mi dedicherò alla piccola accantonando per adesso il rientro nel mondo del lavoro. Ma spero che non succeda".

Dal governo, l’aiuto alle famiglie, per adesso, è rappresentato da un bonus. È di pochi giorni fa infatti la comunicazione apparsa sul sito dell’Inps con il titolo ‘Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione 2024’, con la quale si comunica ai cittadini le modalità per usufruire dell’agevolazione. Il supporto, nello specifico, è rappresentato da un rimborso erogato dopo la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuto pagamento delle rette.

