Quei sottopassi abbandonati

I sottopassi ferroviari lungo il tratto di pista ciclopedonale in comune di Grottammare versano tutti in uno stato di semi abbandono. Abbiamo visto negli ultimi giorni una donna residente lungo la statale Adriatica che, con attrezzature proprie, stava pulendo il primo pontino che sfocia sulla pista poche decine di metri dopo la testata della ciclo pedonale. "Nessuno lo pulisce – ha affermato la donna – così ogni tanto vengo io a fare il lavoro". A un gesto così civico fa riscontro quello di cittadini che invece vanno a compromettere il deflusso dell’acqua nel sottopasso in direzione della zona Frane, che sfocia sotto il secondo ponte di ferro della pista ciclo pedonale, in direzione nord. Oltre al consistente strato di sassi e terra che negli anni ha ridotto la luce del pontino, qualcuno vi ha portato anche un cumulo di rifiuti vegetali che, alla prima piena, saranno trascinati in mare.