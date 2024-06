Quintana di Ascoli, la pittura contro i vandalismi

Ascoli, 2 giugno 2024 – Dipingere insieme, e poi ballare tutta la notte, ma in silenzio. Questo è stato il programma de ‘La notte dei colori’, l’evento organizzato dall’associazione Quintana, in collaborazione con le associazioni giovanili della città, che ieri ha animato il campo Squarcia. "È un onore per me aver ricevuto questo incarico – dice Lorenzo Mariani, direttore artistico dell’evento –. quando ho incontrato Massimo Massetti volevo solo chiedere se fosse disponibile un piccolo spazio all’interno della serata per far esibire gli artisti dell’associazione di cui faccio parte, ovvero Mecenate, che promuove i giovani artisti ascolani. E poi ci siamo messi a tavolino ed è venuto fuori il programma attuale. È stata una bellissima sfida, certamente molto impegnativa. La cosa che più mi riempie di gioia è che finalmente Ascoli scoprirà quanti talenti si nascondono tra le mura di casa nostra, e avremo voluto inserire altri personaggi del nostro entourage all’interno dell’evento".

Mariani, il legame tra i giovani e la Quintana è il vero fulcro dell’evento, come è nata l’idea? "Avendo fatto parte di uno dei sestieri per tanti anni sono legatissimo alla Quintana. Per questo mi dispiace particolarmente vedere che siamo passati dalla ‘burla’ di rubare qualche bandiera nei quartieri avversari, a sporcare e imbrattare delle opere d’arte come i ponti dipinti nei giorni della giostra, quando le persone gli hanno dedicato tempo, sudore e denaro. Quindi, spero vivamente che questo evento sensibilizzi e faccia capire alle mele marce che la Quintana è una cosa seria".

"Questa festa ha un messaggio chiaro – dice il presidente della Quintana Massimo Massetti – ovvero restare uniti per il bene di Ascoli, vivere la bellezza della giostra senza rivalità o divisione. L’idea nasce dopo gli episodi legati agli imbrattamenti dei ponti del 2023: per questo motivo, si è pensato di unire tutti e sei i sestieri nella realizzazione di un graffito sulla pavimentazione della gradinata nord dello Squarcia". E infatti, con indosso i colori del sestiere di appartenenza e in mano un pennello per dipingere insieme, dalle 17 i cancelli del campo Squarcia sono stati invasi dai giovani ascolani pronti a far festa. Tanti gli artisti in live che si sono susseguiti ieri in scaletta dopo la pittura della gradinata: Anna Filiaggi, Fifth Chord, Azi, Lavanda Pop, Vischio, Lorenzo Zucchetti, Alle, e per finire ‘I Pupazzi’. Ma la notte è continuata sotto le stelle con il silent party, con alle consolle Alessandro Travaglini, Lorenzo Mariani, Marons, Pietro Renzo E Slender. Il party ha previsto 3 differenti stili musicali tra cui scegliere: commerciale e house/techno, revival dagli anni 70 al 2000, reggaeton e trap. La festa è stata organizzata dalla Asd Giostra e dai sei sestieri, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il sostegno della FC Holding del gruppo Gabrielli.