Riconoscimento a Camaiani

Lo stilista sambenedettese Vittorio Camaiani ha ricevuto ieri, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, il Premio Marchigiano dell’Anno. Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora Presidente del Ce.S.Ma – Centro Studi Marche ’G. Giunchi’, è conferito annualmente ai marchigiani meritevoli in ambito professionale, scientifico, artistico, culturale e sociale. Tra le personalità dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria 2023 è stato premiato per i suoi meriti il talentuoso stilista Vittorio Camaiani per l’originalità e la maestria delle sue creazioni. Hanno aperto la cerimonia di premiazione i saluti istituzionali del Senatore Antonio De Poli, a seguire gli interventi del presidente onorario del Ce.S.Ma S.E. Giorgio Girelli, ambasciatore della Repubblica di San Marino, del presidente esecutivo del Ce.S.Ma Franco Moschini, della giornalista Rosanna Vaudetti e della direttrice del Ce.S.Ma Pina Gentili. La lettura dei curriculum e delle motivazioni per le quali i personaggi illustri hanno ricevuto un così importante riconoscimento

è stata curata degli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. A ricevere l’ambito riconoscimento anche la professoressa Michela Mercuri, volto tv, esperta di Medio Oriente ed Emanuele Frontoni di Porto San Giorgio, uno dei massimi esperti al mondo di intelligenza artificiale e presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud.

La moda di Vittorio Camaiani è stata definita pret-à-couture per la versatilità dei capi da un lato e per l’attenzione alla qualità dei tessuti e delle finiture realizzate a mano dall’altro. È una couture, si è detto nel merito dell’evento, che accompagna la cliente dalla mattina fino alla sera, passando da proposte facilmente utilizzabili nella vita quotidiana, a capi preziosi ed originali. La donna pensata da

Camaiani fa rima con la figura femminile immaginata per i nostri tempi: il modello si identifica infatti con

una donna moderna, attenta al senso dello stile, pratica, ma sofisticata. Un aspetto distintivo delle creazioni di Vittorio Camaiani è la varietà delle fonti d’ispirazione a cui lo stilista si rivolge per ogni collezione: dai grandi artisti del passato, alla letteratura, ai viaggi. Vittorio Camaiani e sua moglie Daniela Bernabei sono l’ideatori della fortunata formula AtelierPerUnGiorno ispirato agli atelier di moda degli anni Cinquanta, una sorta di boutique itinerante, che toccano le maggiori città italiane, eventi in cui lo stilista guida le clienti alla scelta personalizzata delle sue collezioni.

Vittorio Bellagamba