Ripatransone, continuano i lavori lungo le strade

Continuano i lavori di rifacimento delle strade della rete viaria comunale di Ripatransone, interventi ricompresi nel piano da 996mila euro interamente finanziata su decreto del Ministero del’Interno in relazione ai contributi da destinare ad investimenti di messa in sicurezza di aree interessate da dissesto idrogeologico per i quali il comune di Ripatransone aveva presentato esplicita domanda. Tre gli interventi attuati nel 2023: contrada Penne (Petrella - Valtesino), contrada Sant’Egidio (Petrella), contrada Cabiano (Petrella - Valtesino). Di recente sono stati completati i lavori della sovrastrutture e sistemazione del versante della strada San Gregorio (Trivio). Ora sono in corso i lavori in contrada Montebove Ovest (Trivio) e contrada Case Rosse (Trivio). Saranno pianificati prossimamente gli interventi in contyrada S. Maria a Mare (Trivio),Canali (Fontursia), Via Volontari del Sangue (Centro Storico), Via Francesco Bruni (Centro Storico).