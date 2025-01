Ritrova l’auto parcheggiata con le 4 gomme tagliate

Ieri mattina è andato a prendere la sua auto, una vecchia Fiat Punto colore blu, lasciata nel parcheggio di via Palmaroli e l’ha trovata con tutte e quattro le gomme tagliate. Analoghi eventi si erano già registrati durante l’estate scorsa, ma la cosa singolare è che si tratta di Giuseppe M., ex cameriere di un noto ristorante di San Benedetto, che vive solo, che non gode di ottima salute e al quale il comune di Grottammare ha assegnato un mini alloggio di edilizia popolare nel paese alto.

Non è tutto, poiché sembra che l’uomo sia al centro dell’attenzione di qualcuno che non lo ama, poiché ultimamente ha subito parecchie disavventure. Nella notte fra il 10 e l’11 dicembre qualcuno gli ha rubato conigli, tacchini, polli, anatre che l’ex cameriere alleva in un fazzoletto di terra ereditato dal padre il via Lucania, zona S. Francesco a Grottammare. Il pomeriggio successivo qualcuno ha appiccato il fuoco al pollaio seminando distruzione all’interno del recinto costruito con vecchi materiali riciclati e una settimana dopo gli sono stati rubati tutti gli attrezzi da lavoro: motocoltivatore, zappe, cassette per la raccolta delle olive.

La notte tra sabato e domenica appena trascorse, per completare l’opera, ignoti, gli hanno bucato tutte e quattro le ruote della vecchia utilitaria. Giuseppe ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Grottammare che stanno svolgendo gli accertamenti, sperando di trovare il supporto delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’autore del gesto.