Rivoluzione raccolta differenziata:: "Anche cambi di sacchetti e orari"

Nel territorio di Castel di Lama crescono i cassonetti: nei giorni scorsi sono stati distribuiti su tutte le zone periferiche, i bidoni verdi per la raccolta del vetro. "Il 2024 – ha detto l’assessore Stefano Falcioni – èricco di novità riguardo la raccolta rifiuti: in alcuni casi cambiano orario e modalità di conferimento. Nei prossimi giorni verranno distribuiti i nuovi sacchetti per la raccolta differenziata, vi invito a fare attenzione, perché si cambierà colore per omologarci agli europei: la busta gialla verrà utilizzata per la plastica e l’azzurra per la carta; invertiremo i colori. Si cambierà anche orario di conferimento; per l’indifferenziata mercoledì dalle 18 sino al giovedì alle 4. Per la carta e multimateriale il conferimento è previsto per venerdì dalle 18 sino al sabato alle 4. Per sbarazzarci degli sfalci (solo erba e foglie) se il cassonetto arancione è pieno è possibile lasciare un sacchetto vicino con su scritto sfalci, il conferimento si terrà il martedì dalle 18 sino al mercoledì alle ore 4. E’ vietato abbandonare sacchetti in tutti gli altri giorni. Per le potature e le ramaglie la raccolta domiciliare si può fare previa prenotazione il 2° e sabato e il 4° venerdì del mese, mentre è vietato conferire dentro il cassonetto arancione o abbandonare sacchetti in prossimità degli stessi. Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti il ritiro è attivato per appuntamento; coloro che vorranno conferire i materiali dovranno prenotarsi presso il Comune (a scelta personalmente, oppure telefonicamente al numero 0736/818736 oppure, infine, inviando una email all’indirizzo ufficiotecnico@comune.casteldilama.ap.it) I rifiuti ingombranti saranno ritirati solo ed esclusivamente il primo e il terzo lunedì del mese. In alternativa si potrà utilizzare l’isola ecologica municipale, in via Carrafo, negli orari di apertura degli uffici". Per ogni informazione è possibile rivolgersi in Comune all’ufficio tecnico, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. "Mantenere pulita la città – conclude Falcioni – è un gesto semplice, che deve diventare un’abitudine, un’azione per l’interesse dell’ambiente, ma anche e soprattutto per tutti i cittadini".

Maria Grazia Lappa