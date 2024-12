Ruba un’auto ma la lascia per portarne via una gemella

I ladri di auto sono tornati, ma questa volta è successo qualcosa di diverso dalla solita tecnica, difficile da interpretare. Hanno rubato una Range Rover Evoque a San Benedetto e l’hanno lasciata a Grottammare nord, dove hanno rubato un’altra Range Rover Evoque uguale, con la quale si sono dileguati. Procediamo per ordine. Il furto della prima Range Rover Evoque è avvenuto nella notte fra sabato e domenica, intorno all’una, in via Luigi Dari, di fronte al civico 8, a ridosso dell’isola pedonale dove ci sono i locali della movida. L’auto appartiene a un autista di scuolabus residente nella zona di Massignano, ma sabato notte era stata guidata dalla moglie, che ha dato l’allarme. "Quando mia moglie è andata a riprendere la macchina non l’ha trovata e al suo posto c’erano solo i vetri a terra – racconta il proprietario – Mi ha telefonato ed ho avvertito i carabinieri. Immaginavo la mia Range Rovers a "palla" diretta verso Cerignola, invece poi mi hanno chiamato i militari dell’ama di Cupra Marittima per dirmi che l’avevano trovata all’interno di un parcheggio privato di una palazzina lungo la statale Adriatica in direzione del ristorante ’Trattoria degli Orti’. Sono stato felice perché non l’avevo assicurata per il furto, visto che è una vettura del 2015, quindi non più nuovissima".

Ad insospettirsi è stato un residente che ha trovato nel parcheggio la vettura con un finestrino rotto ed il cancello divelto. Durante i controlli è emerso che nello stesso parcheggio non vi era una identica Range Roveor Evoque appartenente a un residente che non era a casa e che i militari dell’arma hanno dovuto rintracciare per comunicare l’accaduto. Su questo secondo caso indagano i carabinieri della stazione di Grottammare. Di solito dopo il furto, quando arrivano le bande dal foggiano, i ladri imboccano l’Autostrada al casello di Grottammare o quello di San Benedetto, invece questa volta sono andati oltre, raggiungendo la zona nord della Perla dell’Adriatico, dove hanno lasciato la prima Evoque per prenderne un’altra simile. Non si capisce il perché del cambio dell’auto e come i ladri sapevano che in quel parcheggio privato, fuori mano, vi era una seconda Range Rover. Certo, non sarebbe stata cosa semplice percorrere tanti chilometri in autostrada senza vetro sul finestrino lato guida: vetro che si potrebbe essere rotto accidentalmente durante il furto. Trovare subito dopo la seconda auto analoga, lascia aperte più di una ipotesi sugli eventuali appoggi che la banda potrebbe avere in zona.

Marcello Iezzi