’Salvo, storia dell’Arma e di un eroe’ stasera in piazza Umberto I

La città di Cossignano si fa promotrice di un progetto sulla legalità, realizzato dall’associazione ’Il Rompibolle’, che questa sera alle 21.30, in piazza Umberto I, ospiterà lo spettacolo/conferenza ’Salvo, storia dell’Arma e di un Eroe’. Uno spettacolo allegro, interessante, veloce, carico di musica che i Rompibolle hanno realizzato all’interno di un progetto iniziato nel 2018 e che ha ottenuto il patrocinio del comando dell’arma dei carabinieri. Una grandissima soddisfazione per l’associazione sambenedettese e in special modo per i suoi autori Paola Olivieri e Pasqualino Palmiero. Un progetto che i Rompibolle portano nelle scuole con un linguaggio nuovo, informale, che attraverso la musica ed il teatro veicola il messaggio sulla legalità in modo incisivo, lasciando gli ascoltatori sorpresi e ben propensi verso chi ha il compito di far rispettare le leggi e di tutelare i più deboli. Chiamati a parlare di legalità sono il capitano Francesco Tessitore, comandante della compagnia dei carabinieri di San Benedetto, il luogotenente Vincenzo Paoletti e Fabio D’Angelo, titolare della FIFA securety. A fare da collante agli interventi dei relatori il grintoso gruppo ’Rompiband’.