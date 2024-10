Samb al test Castelfidardo. Parte la caccia al biglietto

Non più 278, ma 250, al prezzo di 15 euro (anche per gli under 14). Questo il numero dei biglietti che sono stati riservati ai tifosi della Samb per la trasferta di domenica a Castelfidardo (fischio d’inizio alle ore 15). I tagliandi, a disposizione solo alla tabaccheria Isola del Tesoro, sono disponibile da questa mattina alle 9. La Questura di Ancona e il Commissariato di Osimo, fa sapere la Samb, invitano i tifosi rossoblù senza biglietto a non partire per lo stadio Mancini. Con ogni probabilità tutti i tagliandi verranno bruciati in pochi minuti, come è capitato anche nelle precedenti trasferte. Per chi non riuscirà a procurarselo Castelfidardo-Samb potrà essere seguita in streaming sul canale di Vera Tv o con la radiocronaca di Radio Azzurra. La Samb a Castelfidardo cercherà di togliere lo zero nella casella dei successi in trasferta. Finora Eusepi e compagni hanno totalizzato tre pareggi con Atletico Ascoli, Notaresco e Fossombrone. Si giocherà su un terreno in sintetico e per questo motivo i rossoblù si alleneranno al Ciarrocchi anche questo pomeriggio e domani nella classica seduta di rifinitura. Nel test con la juniores di ieri pomeriggio era assente Baldassi alle prese con un attacco influenzale.

Palladini spera di recuperarlo per domenica. Mancherà ancora Marco Orfano, ma domenica scorsa contro la Roma City l’esperimento di Paolini come terzino sinistro ha dato ottimi frutti. Possibile quindi la sua conferma sull’out mancino della retroguardia rossoblù. In campo si è rivisto anche Diego Fabbrini che torna così a completa disposizione dopo l’infortunio muscolare rimediato a Notaresco. Le reti rossoblù sono state realizzate da Lonardo, Kerjota e Moretti. Vincere a Castelfidardo significherebbe dare un segnale importante. La Samb, infatti, nelle prossime tre gare è attesa da impegni nettamente alla sua portata. Dopo la trasferta nella "patria della fisarmonica" Eusepi e compagni, mercoledì prossimo, riceveranno la visita dell’Avezzano e poi la domenica successiva si recheranno a fare visita all’Isernia. Insomma c’è la possibilità di fare bottino pieno in queste tre partite. Ma questo campionato sta confermando che il livello tecnico è elevato anche per quanto riguarda le formazioni di medio-bassa classifica.

Benedetto Marinangeli