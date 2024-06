Samb, altro colpo in attacco. Ecco l’esterno Sabah Kerjota

E dopo Alessandro Sbaffo ecco Sabah Kerjota. Ancora un acquisto “monstre” per la Serie D e per la Samb. Un’operazione la cui conclusione era nell’aria da tempo e si aspettava solo il ritorno dall’Albania dell’esterno offensivo per mettere nero su bianco. E così è stato. Dopo le vacanze Kerjota ha apposto la sua firma sull’accordo che lo lega al club del Riviera delle Palme fino al giugno 2025. Dal 1 luglio sarà un nuovo calciatore rossoblù. Nelle ultime due stagioni in D ha totalizzato numeri importanti con 19 gol e 28 assist alla Vigor Senigallia. Ed ora ecco l’avventura con il club del Riviera delle Palme. Il presidente Vittorio Massi e lo staff dirigenziale stanno allestendo un reparto offensivo di grandissimo spessore per la categoria. Sbaffo, Kerjota, Battista, Baldassi sono elementi di prim’ordine per la categoria. Manca ancora il centravanti che potrebbe essere Martiniello la cui riconferma è ad un passo. Ma il diesse Stefano De Angelis è alla ricerca di un attaccante di provata affidabilità che offra a Palladini ampie garanzie per il suo 4-3-3. Alla luce degli arrivi di Sbaffo e Kerjota, lo spazio per Diego Fabbrini è praticamente chiuso. L’ex Lucchese è l’unico dei rossoblù della passata stagione ad avere il contratto anche per la prossima stagione agonistica. In un reparto offensivo del genere Fabbrini faticherebbe a trovare il posto da titolare. Ecco quindi che il diesse De Angelis dovrà trovare una soluzione, a meno che non si opti per una risoluzione consensuale dell’accordo. Messo a posto il reparto avanzato, ora per completare la nuova Samb si dovrà intervenire su centrocampo e difesa. Sulla linea mediana si attende la firma di Luca Guadalupi del Nardò che si giocherà il posto di play maker con il basco Julen Bernaola. Ad un passo dalla riconferma anche Simone Paolini così come per l’under 2005 Moussa Toure. Per il reparto arretrato salgono le quotazioni del centrale Alessio Zini del Tau Altopascio. Ed infine ecco il portiere. L’intenzione di Palladini è quella di schierare un estremo difensore under. Per il 2006 Tommaso Orsini ex Tolentino è fatta, ma circola il nome anche del 2004 Emanuele Semprini da tre stagioni titolare in D con il Trastevere.

Benedetto Marinangeli