Samb, andamento lento. Ma va benissimo così

Nel 1988 Tullio De Piscopo portò al successo a Sanremo la hit ’Andamento lento’. Un titolo che si può tranquillamente adattare al momento che sta attraversando la Samb, giunta al suo terzo pareggio consecutivo. Ma l’andamento lento non riguarda solo la formazione rossoblù ma anche le squadre che puntano a raggiungerla. L’Aquila impatta in casa con la Roma City non finalizzando l’ennesimo calcio di rigore assegnatole e resta a meno dieci da Gennari e compagni. Quando un penalty in favore della Samb? Se lo chiedono un po’ tutti dopo i falli non ravvisati dall’arbitro contro il Castelfidardo ai danni di Battista e Paolini. E poi ecco il Teramo sconfitto in casa dal Chieti e raggiunto al terzo posto ad undici lunghezze dalla capolista proprio dalla formazione di mister Amaolo. Insomma le prime della classe fanno a gara a perdere punti. Tutto a vantaggio della Samb che nonostante non vinca dalla trasferta di L’Aquila, nello scontro diretto del Gran Sasso d’Italia mantiene inalterati i dieci punti di vantaggio proprio sull’undici di De Feudis. Da segnalare, comunque il ritorno al gol dei rossoblù con Moretti al quarto centro stagionale, dopo gli 0-0 con Fossombrone e Roma City. Ma anche gli interventi decisivi del giovane portiere Orsini che hanno salvato l’undici di Ottavio Palladini sia a Riano che domenica scorsa con il Castelfidardo. Il tecnico rossoblù dovrà ancora fare i conti con assenze di rilievo come quelle di Eusepi, Candellori. Il capitano proverà a tornare ad essere disponibile per il match interno del 3 marzo con l’Isernia, mentre più lungo sarà lo stop per il centrocampista di Castorano.

A dieci giornate dal termine Gennari e compagni debbono solo gestire il vantaggio sulle inseguitrici. L’obiettivo è muovere ogni domenica la classifica, cosa che al di la di tutto la Samb sta facendo. Certo tutti vorrebbero festeggiare al più presto la promozione in C, ma il calcio riserva spesso sgradevoli sorprese. E quindi è imprescindibile che i ragazzi di Palladini mantengano i piedi per terra e una concentrazione massimale fino alla fine. Oggi i rossoblù tornano ad allenarsi al Ciarrocchi. Rientrano nel gruppo Zini e Lulli.

Benedetto Marinangeli