Samb, attese le risposte di Paolini e Pezzola

Tre nuovi arrivi ma per il momento non si parla di riconferme in casa Samb. Oggi ci dovrebbe, però, essere la risposta di Leonardo Pezzola sull’offerta fattagli dal club del Riviera delle Palme. Il centrale classe 2002 è estremamente propenso ad accettarla e a continuare la sua avventura con la maglia rossoblù. In odore di riconferma anche Simone Paolini che dopo un’annata travagliata da diversi infortuni, una volta a posto fisicamente ha fatto vedere tutto il suo valore. Anche Barberini dovrebbe restare a meno che la società non riesca a trovare un intermedio che si adatti al meglio agli schemi tattici di Ottavio Palladini. Ed alla fine è stato Luca Faccioli a chiudere la porta alla Samb. Il tentennare alla Carlo Alberto di Savoia, del presidente Vittorio Massi ha indotto il dirigente della Infront a dire stop alla trattativa per diventare il direttore generale della Samb. Faccioli, già la scorsa settimana aveva dato la sua disponibilità all’incarico e si attendeva solo l’ufficializzazione da parte di Massi. Ed invece il massimo dirigente rossoblù ha temporeggiato, inducendo il dirigente veronese a rompere gli indugi e a dire no. La sensazione è che l’incarico a Faccioli sia stato osteggiato all’interno della stessa Samb, a meno che Massi non abbia sotto mano un altro importante profilo. Vedremo ora cosa accadrà nei prossimi giorni. Resta comunque fondamentale che la Samb si doti di una struttura societaria altamente professionale se vorrà puntare in alto. Mancano anche altre figure importanti all’interno del club rossoblù. E’ previsto, infine, anche un intervento al manto erboso del Riviera delle Palme. Questa è l’intenzione degli addetti ai lavori e di Eliano D’Angelo della ditta Arte Verde che, all’inizio della stagione sportiva 2023/24, ha curato il campo non solo del Riviera ma anche del centro sportivo Samba Village di Monsampolo del Tronto. Il terreno di gioco, un misto tra erba naturale e sintetica ha bisogno di una particolare cura. L’ultima partita di campionato giocata dalla Samb risale allo scorso 28 aprile contro la Roma City, mentre in questi ultimi giorni l’impianto sambenedettese, insieme ad altri stadi marchigiani, sta ospitando le finali giovanili Tim. Venerdì 28 giugno è in programma l’ultimo match relativo alla seconda semifinale del campionato under 17 femminile. Al termine di questi impegni si valuteranno gli interventi straordinari da mettere in atto, almeno entro il prossimo 8 settembre data d’inizio del prossimo campionato di Serie D.

Benedetto Marinangeli