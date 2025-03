Samb, finalmente la sosta. Poi dritti fino al traguardo

"Ricarichiamo le batterie e poi dritti verso il traguardo". Queste la frase scritta da Nazareno Battista su Instagram dopo il pareggio con l’Ancona e che sintetizza in modo perfetto gli obiettivi della Samb nei prossimi giorni e settimane. Il 2-2 contro i dorici lascia l’amaro in bocca perché giunto al secondo minuto di recupero della ripresa. E’ diventata ormai una consuetudine per la Samb incassare la rete del pari nell’extra time quando viene arbitrata da Raineri di Como. Era capitato lo scorso anno a Chieti, con tutte le polemiche che ne susseguirono ed è successo così anche al Del Conero. Questa volta la direzione di gara del fischietto lariano è stata inappuntabile.

Tornando alle parole di Battista è importante che domenica prossima il campionato osservi uno stop per gli impegni della Rappresentativa di D al Torneo di Viareggio. La Samb è arrivata in affanno sotto il profilo fisico e mentale dopo la lunga corsa effettuata. Staccare un attimo non può fare altro che bene. Mancano solo sette giornate al termine del campionato con Eusepi e compagni sempre in testa con un largo vantaggio. Nove punti sul Teramo, dieci sull’Aquila e undici sul Chieti. Per chi, poi, storce la bocca sul girone di ritorno non certo esaltante dei rossoblù, i numeri smentiscono tutti. La Samb, infatti, in questa speciale graduatoria relativa alle dieci giornate di questa seconda fase del campionato, è al secondo posto a quota 19 in compagnia del Chieti. In tal senso ha inciso il passo falso di Avezzano. Solo il Teramo ha fatto meglio avendo conquistato 22 punti, mentre L’Aquila è ferma a 16. Eusepi e compagni confermano, quindi, il loro passo regolare. Certo, sarebbe bello festeggiare il ritorno in C con largo anticipo ma è fondamentale mantenere la calma. Il campionato si chiude il 4 maggio. Ben venga quindi la sosta. Palladini dopo il match di Ancona ha decretato il rompete le righe con i rossoblù che riprenderanno gli allenamenti domani al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Contro il Chieti mancherà Gennari squalificato dopo il giallo rimediato ieri contro l’Ancona. L’obiettivo è il completo recupero di Alessio Zini, mentre per Candellori i tempi sono più lunghi. Infine l’orario d’inizio di Samb-Chieti del 23 marzo è stato posticipato alle ore 15.

Benedetto Marinangeli