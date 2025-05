Samb, si allontana la conferma di Gennari

Sono giorni decisivi per le riconferme in casa Samb. Sono sempre le posizioni di Mattia Gennari e Luca Guadalupi ad essere sotto la lente di ingrandimento della dirigenza e della tifoseria. Il centrale di Città di Castello è seguito ora anche dal Treviso. Oltre a Ravenna e Pistoiese, il club veneto ha avuto più di un abboccamento con il centrale rossoblù. Il Treviso deve ancora digerire e metabolizzare la sconfitta in campionato ad opera delle Dolomiti Bellunesi (ha chiuso al secondo posto in classifica a meno quattro dalla capolista) e nella prossima stagione agonistica ha tutte le intenzioni di puntare al ritorno tra i professionisti. E per fare ciò la dirigenza trevigiana punta a costruire una squadra di grande spessore tecnico e quindi ha rivolto le sue attenzioni al centrale della Samb. Ecco, quindi, che le strade di Gennari e del club rossoblù sembrano destinate a dividersi. Anche perché i club di D offrono accordi importanti che in C costano praticamente quasi il doppio. Da un difensore che potrebbe andare via, ad un altro che sembra, invece, destinato a restare. Ci riferiamo a Leonardo Pezzola che sembra avere raggiunto l’accordo con il diesse Stefano De Angelis per la riconferma alla Samb. Un’operazione che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, così come quella con Alessio Zini. Luca Guadalupi, intanto sfoglia la margherita. La voglia di restare in rossoblù è tanta, ma allo stesso tempo è forte il pressing del Barletta che gli ha proposto un accordo importante in prospettiva futura. Vicini al si anche Paolini, Chiatante e Battista. Per quanto riguarda Tourè, il procuratore del centrocampista classe 2005, sta lavorando con il club francese per risolvere la grana indennizzo. Come si sa, infatti, con la promozione in C, il sodalizio rivierasco deve una specie di premio di valorizzazione al club transalpino FC Sochaux dove Tourè ha militato fino all’Under 19 per poi svincolarsi. Intanto a Fabio Baldassi che non resterà alla Samb è interessato il Teramo.

L’obiettivo del club del Riviera delle Palme è quella di ospitare alcune amichevoli di prestigio nel corso dell’estate. Il primo evento su cui sta lavorando è un test della Roma con un club straniero. E poi ecco il sogno di ospitare il Milan per festeggiare i 40 anni del nuovo stadio. Era infatti il 13 agosto 1985 quando rossoneri e rossoblù, allora in Serie B, si incontrarono al Riviera. Finì 1-1 con reti di Bronzini e dell’indimenticato Paolo Rossi. Il presidente Massi ci sta provando per regalare ai tifosi partite di questo spessore. Per questo motivo sono in corso i lavori per il manto erboso del Riviera ed è stato provato, con successo, l’impianto di illuminazione. Per il mese di luglio il Riviera sarà pronto. Benedetto Marinangeli