Seconda presentazione in provincia per il libro di esordio dello spezzino Paolo Junior Mancini, che oggi alle 18 racconterà il volume ’Vita contadina e diritti economico-sociali. Noia e riflessioni in un villaggio agricolo’ nella sala consiliare del Comune di Sarzana. Al centro dell’evento, moderato da Erika Pisacco della casa editrice Il filo di Arianna e introdotto dai saluti del vicesindaco Carlo Rampi, l’originale opera che mixa saggio e romanzo. "Con questa presentazione – spiega l’autore – mi avvicino alla Toscana, coinvolgendo una terra di mezzo: una zona molto agricola che potrà trovare interesse nel mio libro".