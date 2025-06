Schianto in via Scirola, due feriti: "Sono stato richiamato da un botto"

È di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 17, in via Scirola, nel centro cittadino di Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama. Secondo le prime ricostruzioni l’impatto è avvenuto tra due auto, una che procedeva in direzione Piattoni e un’altra, che stava ferma, parcheggiata, sempre in direzione Piattoni. Due Fiat Panda, l’auto che ha centrato la vettura parcheggiata era guidata da una giovane donna, mentre l’altra era condotta da una settantenne. L’auto dopo aver centrato la vettura parcheggiata si è ribalta. Tanta paura tra i presenti. "Sono stato richiamato da un botto, stava facendo il bancomat, quando sono uscito ho visto l’auto ribaltata. Non si capisce la dinamica". La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Ascoli intervenuti sul luogo per i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze.