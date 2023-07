Schianto tra due auto in curva Donna elitrasportata a Torrette Due donne, 58 e 38 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale in via Penne, vicino a Ripatransone. Una è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Ancona, l'altra al Pronto Soccorso di San Benedetto. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri.